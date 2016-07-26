Медицинское освидетельствование иностранных граждан: медкомиссия на РВП, ВНЖ, гражданство, медкомиссия для патента - где пройти медкомиссию для ФМС и как получить медицинскую справку иностранному гражданину
Медкомиссия для мигрантов является обязательной процедурой для всех иностранных граждан, которые хотят работать или жить на территории России.
По результатам медицинской комиссии иностранных граждан выдается медицинское заключение о состоянии здоровья иностранного гражданина, проходящего медкомиссию.
Именно это медицинское заключение мигрант подает в ФМС вместе с другими документами.
Подробнее о том, где и как пройти медкомиссию иностранным гражданам, мы постарались рассказать в нашей статье.
Для более удобного перемещения по странице, вы можете воспользоваться навигацией:
- Медкомиссия для иностранных граждан
- Что включает в себя медосмотр
- Документы для медосмотра
- Порядок медицинского освидетельствования
- Результат медкомиссии
- Образец заключения
- Где пройти медкомиссию
Медкомиссия для иностранных гражданКаждый иностранец, подающий документы на патент на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство или на гражданство РФ обязан пройти медосмотр для иностранных граждан и получить заключение о результатах медицинского освидетельствования иностранных граждан, намеревающихся жить или работать в России для предоставление в ФМС.
Таким образом, медицинские осмотры иностранных граждан позволяют выявить опасные для окружающих заболевания и обезопасить здоровье граждан РФ и других лиц, с которыми иностранец потенциально может контактировать во время своего нахождения на территории России.
Важно! Принимает ФМС медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина только от уполномоченных государством медицинских учреждений.
Соответственно прохождение медкомиссии иностранными гражданами должно осуществляться исключительно в учреждениях здравоохранения, которые имеет право на выдачу медицинских сертификатов для ФМС.
Список учреждений, где проходят медосмотр иностранные граждане, будет представлен ниже.
Медицинское освидетельствование иностранных граждан: что включает в себя медосмотр иностранцев и кто осуществляет медицинские осмотры иностранных гражданМедицинское освидетельствование иностранных граждан заключается в прохождении иностранцами медосмотра и сдачей анализов на перечень болезней, которые считаются опасными для окружающих.
Если говорить более точно, медосмотр мигрантов включает в себя осмотр:
- терапевта,
- фтизиатра,
- дерматовенеролога,
- психиатра-нарколога.
- Анализ крови на ВИЧ-инфекцию;
- Анализ крови на сифилис;
- Клинический анализ крови;
- Анализ мочи на наличие психотропных веществ;
- Общий анализ мочи;
- Флюорографическое обследование грудной клетки.
В случае если медицинское освидетельствование мигрантов выявит наличие у иностранного гражданина инфекционные заболевания, представляющих опасность для окружающих, в том числе:
- Лепру (болезнь Гансена),
- ВИЧ-инфекцию,
- Туберкулёз,
- Наркоманию,
- Инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, хламидийная лимфогранулема, шанкроид и пр.),
Документы для прохождения медицинской комиссии для мигрантовДля того чтобы получить в ФМС бланк направление на медосмотр для иностранных граждан, иностранцу необходимо предоставить следующие документы:
- нотариально заверенный перевод копии паспорта иностранного гражданина;
- копию миграционного учета;
- копию миграционной карточки.
Порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан и прохождения медосмотра для ФМСНачнем с того, что на медицинский осмотр иностранец приходит лично и берет с собой направление на медосмотр иностранных граждан от ФМС и несколько своих документов, о которых было сказано выше.
В случае если иностранный гражданин не владеет русским языком в должной мере, на медкомиссию необходимо пригласить переводчика.
В процессе медицинского осмотра мигранты обязаны предоставлять достоверную информацию о состоянии своего здоровья и об имеющихся и перенесенных ими заболеваниях.
Если в процессе медицинского освидетельствования у иностранца будут выявлены заболевания, относящиеся к перечню инфекционных заболеваний в соответствие с постановлением Правительства № 188 от 02.04.2003г., иностранец обязан будет обратиться в профильное медучреждение для дообследования и лечения.
Также перед сдачей анализов мочи запрещено употребление препаратов, которые содержат психотропные, наркотические, снотворные, анальгезирующие, транквилизирующие, бронхолитические, противокашлевые вещества.
Если же иностранный гражданин принимает такие вещества регулярно, он должен предупредить об этом медиков и предоставить им рецепт лечащего врача с выпиской целей назначения данных лекарств.
Результат медкомиссии для ФМС: медицинское заключение о состоянии здоровья иностранного гражданинаПо результатам прохождения медицинской комиссии для иностранцев выдается официальное медицинское заключение о состоянии здоровья иностранного гражданина, которое представляет собой:
- Справку медицинского освидетельствования иностранного гражданина;
- Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
А вот медицинские сертификаты для иностранных граждан об отсутствии ВИЧ-инфекции выдаются только, если у иностранца не было обнаружено инфекции.
Образец медицинского заключения для иностранных гражданБланк заключение о результатах медицинского освидетельствования иностранных граждан, она же медицинская справка иностранного гражданина, выглядит следующим образом:
Медицинский сертификат мигранта об отсутствии ВИЧ-инфекции у иностранного гражданина выглядит следующим образом:
Где пройти медкомиссию иностранным гражданамМногие задаются вопросами:
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Напомним, что медосмотр мигрантов с последующей выдачей справки медицинского освидетельствования иностранного гражданина для ФМС, могут проводить только уполномоченные государством медицинские учреждения.
Ниже вы найдете перечень учреждений по всей России, где можно пройти медкомиссию на патент, РВП, ВНЖ, гражданство и официально получить медицинскую справку для ФМС.
Уполномоченные организации медицинского освидетельствования иностранных граждан
Где пройти медкомиссию на вид на жительство, рвп, гражданство, патент в Москве?
2. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Диагностический Центр - Специальный МДЦ-С" 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 55, корп. 1; 7 (495) 787-01-18
3. Закрытое акционерное общество "ЮропианМедикалСентер" 123104, г. Москва, Спиридоньевский переулок, д. 5, стр. 1; 7 (495) 933-66-55
4. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Диагностика-2009" 142116, г. Подольск, Революционный пр-т, д. 18, пом. 15; 7 (495) 755-45-94
5. Общество с ограниченной ответственностью "СитиМед" 105037, г. Москва, Первомайская ул., д. 5; 7 (495) 290-39-59
6. Общество с ограниченной ответственностью "СанМед-Восток" 105187, г. Москва, Щербаковская ул., д. 58б, стр. 1; 7 (499) 268-01-73
7. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть N 165 Федерального медико-биологического агентства" 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 13г; 7 (499) 506-69-68, 7 (499) 506-69-59
8. Общество с ограниченной ответственностью "Мобил. Мед" 109028, г. Москва, Воронцово Поле, д. 5-7, стр. 8; 7 (495) 781-00-03
9. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское агентство "БИОН" 101000, г. Москва, Лубянский пр., д. 27/1, стр. 1; 7 (495) 665-88-59
10. Общество с ограниченной ответственностью "Санмедэксперт" 105005, г. Москва, Большой Демидовский переулок д.17/1; 7 (495) 241-48-45
11. Общество с ограниченной ответственностью "Мед-Альфа проф" 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2; 7 (499) 165-12-12
12. Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Медси" 123056, г. Москва, Грузинский пер., д. 3а;
13. Общество с ограниченной ответственностью "Городской медицинский центр" 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 44, корп. 1; 7 (495) 415-48-74
14. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр СТАТУС" 119361, г. Москва, Озерная ул., д. 25, стр. 1, пом. 7; 7(495) 594-81-11
15. Общество с ограниченной ответственностью "СкороМед" 109469, г. Москва, ул. Братиславская, д. 33;
16. Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Мед" 105264, г. Москва, Измайловский б-р, д. 43; 7 (495) 212-12-12
17. Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Эконом" 109559, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 57а; 7 (495) 212-12-13
18. Общество с ограниченной ответственностью "АльтерМедика" 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к. 2; 7 (495) 924-92-50
19. Общество с ограниченной ответственностью "Медико-оздоровительная лига" 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 3; 7 (495) 687-97-07
20. Общество с ограниченной ответственностью "Триамед" 141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 9/4, пом. 01; 7(495) 725-99-93
21. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа образование" 109316, г. Москва, ул. Мельникова, д. 2, стр. 1; 7 (499)653-50-00
22. Общество с ограниченной ответственностью "Международный госпитальный медицинский центр "Интермедцентр" 115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский пер., д. 1/6, стр. 3; 7 (495) 937-57-57
23. Общество с ограниченной ответственностью "СОН-МЕД" 127550, г. Москва, Дмитровское ш., д. 27; 7 (495) 758-00-00
24. Общество с ограниченной ответственностью "Медикал Групп" 129128, г. Москва, ул. Кольская, д. 11, пом. 19, комн. 9; 7(909) 161-94-77
Где проходить медкомиссию на РВП, ВНЖ, гражданство, патент в Санкт-Петербурге?
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Комментарии
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Здравствуйте! Такой вопрос человек получил РВП, потом ВНЖ, потом гражданство. И что каждый раз нужно проходить одну и ту же медкомиссию? 3 раза проходить и сдавать одни и те же анализы? Что нельзя анализы первого раза использовать все 3 раза?
Добрый день. Медкомиссию нужно проходить каждый раз, поскольку состояние здоровья может со временем поменяться.
здравствуйте, а где можно сдвть анализы на внж в Калуге
Здравствуйте! Гражданин Узбекистана, подаю документы на РВП в московской области. Вопрос: Можно ли пройти медицинские анализы в Москве? Примет ли подразделение УФМС московской области, медицинское освидетельствование из города Москвы? Если, да можете направить ссылку на закон или сайте, где это указано? Благодарю за ответ
Где пройти мед комисию для уфмс Владимир на рвп?