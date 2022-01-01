Снятие с миграционного учета: как подать уведомление об убытии иностранного гражданина в 2022 году и как заполнить бланк уведомления об убытии иностранца из места пребывания
Уведомление об убытии иностранного гражданина или снятие с миграционного учета, как его многие называют, для принимающей стороны является обязательной процедурой.
Само по себе снятие иностранного гражданина с миграционного учета представляет собой процедуру уведомления ГУВМ МВД (ФМС) об убытии иностранца из места пребывания.
В нашей статье мы постарались подробно рассказать о действующем законодательстве, регулирующем данный вопрос и том, как снять с миграционного учета иностранного гражданина в 2022 году, чтобы избежать штрафов и проблем с госорганами.
Кроме того, в данной статье вы найдете актуальную форму уведомления об убытии иностранного гражданина 2022 года и образец ее заполнения.
Важно! Подробную информацию о постановке иностранных граждан на миграционный учет вы можете найти в этой статье.
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Таким образом, принимающая сторона обязана уведомлять МВД об убытии иностранных граждан из места пребывания, подав уведомление об убытии иностранца установленной формы, и таким образом аннулировать его регистрацию по своему адресу.
Другими словами, снимать с миграционного учета должно то же лицо, которое ставило иностранца на миграционный учет.
То есть, если иностранный гражданин был поставлен на миграционный учет у физического лица в квартире, то снять иностранца с миграционного учета должно это физическое лицо.
Если иностранец был поставлен на учет по адресу работодателя, то соответственно, уведомление о убытии иностранного работника подает именно работодатель и т.д.
Напомним, ранее снимать с регистрации иностранных граждан были обязаны только общежития, гостиницы, больницы и т.п., частные лица и работодатели иностранцев не были обязаны это делать, однако теперь подавать уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания обязаны все, в том числе физические и юридические лица.
Подать заявление о снятии иностранца с учета по месту пребывания и уведомление об убытии иностранца из места пребывания можно:
Что касается других юридических и физических лиц, снимать с учета и подавать уведомление об убытии иностранца нужно не позднее 2х дней с момента убытии иностранного гражданина из квартиры или его увольнения из организации.
Напомним, что за неуведомление о снятии иностранного гражданина с учета предусмотрен штраф:
Оборотная сторона:
Однако на практике это сделать было практически невозможно, поскольку иностранные граждане практически не возвращали эту отрывную часть принимающей стороне, так как у них часто возникали проблемы из-за ее отсутствия.
Поэтому была официально утверждена форма бланка уведомления об убытии иностранного гражданина, таким образом, на сегодняшний день используется форма бланка снятия с миграционного учета.
Важно! Если в качестве принимающей стороны выступает физическое лицо, то уведомление об убытии должно быть подписано именно им. При подаче в электронной форме через портал Госуслуг уведомление должно быть подписано простой или усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица, которое является принимающей стороной.
Важно! Если в качестве принимающей стороны выступает юридическое лицо, документ должен подписать ее уполномоченный представитель и проставить печать организации. При подаче уведомления об убытии иностранного гражданина в электронной форме уведомление должно быть подписано квалифицированной электронной подписью организации и подано через личный кабинет организации.
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Само по себе снятие иностранного гражданина с миграционного учета представляет собой процедуру уведомления ГУВМ МВД (ФМС) об убытии иностранца из места пребывания.
В нашей статье мы постарались подробно рассказать о действующем законодательстве, регулирующем данный вопрос и том, как снять с миграционного учета иностранного гражданина в 2022 году, чтобы избежать штрафов и проблем с госорганами.
Кроме того, в данной статье вы найдете актуальную форму уведомления об убытии иностранного гражданина 2022 года и образец ее заполнения.
Важно! Подробную информацию о постановке иностранных граждан на миграционный учет вы можете найти в этой статье.
Для более удобного перемещения по разделу вы можете воспользоваться навигацией по странице:
- Закон о снятии с миграционного учета
- Основания для снятия с миграционного учета
- Кто должен подавать уведомление об убытии иностранного гражданина
- Как снять с регистрации иностранного гражданина в 2022 году
- Срок снятия иностранного гражданина с миграционного учета
- Штрафы за неуведомление о снятии иностранного гражданина с миграционного учета
- Форма заявления о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания 2022 года
- Форма уведомления об убытии иностранного гражданина 2022 года
- Как заполнить уведомление об убытии иностранного гражданина
Закон о снятии с миграционного учета29 июля 2018 г. Президентом был подписал ФЗ №257 "О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", таким образом были внесены изменения в части о снятии иностранных граждан или лиц без гражданства с миграционного учета по месту пребывания в Российской Федерации. Этот новый закон вступил в силу с 10 августа 2018 года.
Таким образом, принимающая сторона обязана уведомлять МВД об убытии иностранных граждан из места пребывания, подав уведомление об убытии иностранца установленной формы, и таким образом аннулировать его регистрацию по своему адресу.
Основания снятия с миграционного учета иностранных гражданСнятие иностранного гражданина с миграционного учета осуществляется в следующих случаях:
- Если иностранный гражданин регистрируется в другом месте;
- Если у иностранного гражданина больше нет права пользоваться жилым помещением по основаниям, предусмотренным законами РФ;
- Если у иностранного гражданина больше нет права постоянно или временно проживать на территории России;
- Если вступило в силу решения суда о признании регистрации иностранца по месту жительства недействительной;
- Если иностранный гражданин умер или вступило в силу решение суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
- Если органом миграционного учета было принято решение о снятии иностранного гражданина с регистрации по месту жительства при установлении факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован.
Кто должен подавать уведомление об убытии иностранного гражданинаПодачу уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания должна осуществлять принимающая сторона.
Другими словами, снимать с миграционного учета должно то же лицо, которое ставило иностранца на миграционный учет.
То есть, если иностранный гражданин был поставлен на миграционный учет у физического лица в квартире, то снять иностранца с миграционного учета должно это физическое лицо.
Если иностранец был поставлен на учет по адресу работодателя, то соответственно, уведомление о убытии иностранного работника подает именно работодатель и т.д.
Напомним, ранее снимать с регистрации иностранных граждан были обязаны только общежития, гостиницы, больницы и т.п., частные лица и работодатели иностранцев не были обязаны это делать, однако теперь подавать уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания обязаны все, в том числе физические и юридические лица.
Как снять с регистрации иностранного гражданина: где и куда подавать уведомление об убытии иностранного гражданина в 2022 годуДля того, чтобы снять иностранного гражданина с регистрации, принимающая сторона может подать уведомление об убытии иностранного гражданина в соответствующий орган миграционного учета.
Подать заявление о снятии иностранца с учета по месту пребывания и уведомление об убытии иностранца из места пребывания можно:
- в многофункциональном центре (МФЦ);
- по почте;
- в территориальном органе МВД;
- в электронном виде через портал госуслуг.
Срок подачи уведомления об убытии иностранного гражданинаСроки уведомления об убытии иностранного гражданина несколько отличаются, например, гостиницы, отели и хостелы обязаны уведомлять об убытии иностранного гражданина в течение 3х часов после выезда гостя, однако у них есть возможность сделать это через специальную программу, которая передает данные в миграционные органы в онлайн режиме.
Что касается других юридических и физических лиц, снимать с учета и подавать уведомление об убытии иностранца нужно не позднее 2х дней с момента убытии иностранного гражданина из квартиры или его увольнения из организации.
Что будет, если не уведомить об убытии иностранца из места пребывания: штрафы за неуведомление о снятии иностранного гражданина с миграционного учетаДо тех пор, пока иностранный гражданин будет зарегистрирован по адресу принимающей стороны, именно она и будет нести за него ответственность. Таким образом, нужно снимать иностранцев с учета сразу после убытия.
Напомним, что за неуведомление о снятии иностранного гражданина с учета предусмотрен штраф:
- от 2 000 до 5 000 руб. - для граждан РФ.
- от 400 000 до 500 000 руб. – для юридических лиц.
Заявление о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребыванияФорма заявления о снятии иностранного гражданина или лица без гражданства с учета по месту пребывания от 10.12.2020 г. выглядит следующим образом:
Оборотная сторона:
- Скачать заявление о снятии иностранца с учета по месту пребывания от 10.12.2020 г. в формате Word можно по этой ссылке.
- Скачать заявление о снятии иностранца с учета по месту пребывания от 10.12.2020 г. в формате PDF можно по этой ссылке.
Форма уведомления об убытии иностранного гражданина 2022 годаДо 2019 года не было утвержденной формы уведомления об убытии иностранного гражданина, и для того, чтобы снять с учета иностранца нужно было изъять у него отрывную часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет и передать ее в миграционные органы.
Однако на практике это сделать было практически невозможно, поскольку иностранные граждане практически не возвращали эту отрывную часть принимающей стороне, так как у них часто возникали проблемы из-за ее отсутствия.
Поэтому была официально утверждена форма бланка уведомления об убытии иностранного гражданина, таким образом, на сегодняшний день используется форма бланка снятия с миграционного учета.
Форма бланка уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания от 14.09.2020 годаАктуальная форма бланка уведомления об убытии иностранного гражданина от 14.09.2020 года выглядит следующим образом:
- Скачать уведомление об убытии иностранного гражданина 2022 года в формате Excel можете по этой ссылке.
- Скачать бланк уведомления об убытии иностранного гражданина 2022 года в формате PDF вы можете по этой ссылке.
Как заполнить уведомление об убытии иностранного гражданинаУведомление об убытии иностранного гражданина необходимо заполнять на русском языке на компьютере или от руки. При заполнении бланка уведомления об убытии не допускаются исправления, зачеркивания, а также использование корректора.
Важно! Если в качестве принимающей стороны выступает физическое лицо, то уведомление об убытии должно быть подписано именно им. При подаче в электронной форме через портал Госуслуг уведомление должно быть подписано простой или усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица, которое является принимающей стороной.
Важно! Если в качестве принимающей стороны выступает юридическое лицо, документ должен подписать ее уполномоченный представитель и проставить печать организации. При подаче уведомления об убытии иностранного гражданина в электронной форме уведомление должно быть подписано квалифицированной электронной подписью организации и подано через личный кабинет организации.
Пожалуйста, поставьте лайк, если вам была полезна наша статья про снятие иностранцев с миграционного учета в 2022 году, или же сохраните информацию о том, как уведомить МВД об убытии иностранного гражданина из места пребывания в соц.сетях.
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